В Могилеве задержали закладчика с крупной партией запрещенного наркотического вещества

Оперативники задержали 24-летнего могилевчанина по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, которые он предположительно распространял в лесном массиве областного центра. При личном обыске у него обнаружен и изъят сверток из фольги, в котором находился пакет с порошкообразным веществом.