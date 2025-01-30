В Могилеве задержали закладчика с крупной партией запрещенного наркотического вещества

Оперативники задержали 24-летнего могилевчанина по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, которые он предположительно распространял в лесном массиве областного центра. При личном обыске у него обнаружен и изъят сверток из фольги, в котором находился пакет с порошкообразным веществом.
В управлении ГКСЭ по Могилевской области по данному факту проведена срочная экспертиза изъятого неизвестного вещества массой 49 г. Установлено, что оно содержит в своем составе альфа-PVP — особо опасный психотроп, не используемый в медицинских целях.
Правоохранители выяснили, что молодой человек не работает и решил улучшить свое материальное положение путем незаконного распространения запрещенных веществ. Закладчиком он проработал всего две недели. Следователями возбуждено уголовное дело.