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В Могилеве задержали закладчика с крупной партией запрещенного наркотического вещества

30 января, Могилев/Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержали закладчика с крупной партией запрещенного наркотического вещества, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

Источник: ГКСЭ по Могилевской области

Оперативники задержали 24-летнего могилевчанина по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, которые он предположительно распространял в лесном массиве областного центра. При личном обыске у него обнаружен и изъят сверток из фольги, в котором находился пакет с порошкообразным веществом.

В управлении ГКСЭ по Могилевской области по данному факту проведена срочная экспертиза изъятого неизвестного вещества массой 49 г. Установлено, что оно содержит в своем составе альфа-PVP — особо опасный психотроп, не используемый в медицинских целях.

Правоохранители выяснили, что молодой человек не работает и решил улучшить свое материальное положение путем незаконного распространения запрещенных веществ. Закладчиком он проработал всего две недели. Следователями возбуждено уголовное дело.