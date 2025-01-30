В Бурятии перед судом предстанет маньяк, убивший женщину 17 лет назад

В Бурятии перед судом предстанет мужчина, который 17 лет назад надругался, а потом и убил женщину в Улан-Удэ. Как установило следствие, в июле 2007 года обвиняемый приехал из Читы в Улан-Удэ. На железнодорожном вокзале он познакомился с местной жительницей и позвал ее вместе выпить. Они расположились на площадке, недалеко от школы. Там-то мужчина и напал на жертву.
— Сначала надругался, а потом начал избивать. Нанес ей множество ударов кулаками, ногами и камнем по голове и другим частям тела и затем скрылся с места происшествия, уехав обратно в Читу. Жертву без сознания обнаружили работники школы. Она скончалась в больнице спустя несколько дней она. В последующем мужчина был дважды осужден к пожизненному лишению свободы за серии аналогичных преступлений, совершенных на территории Бурятии и Алтайского края, — сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.
Установить личность преступника удалось благодаря кропотливому труду следователей и следователей-криминалистов следственного управления, которыми проводилась работа по проверке серийного убийцы на причастность к нераскрытым преступлениям. На суд в Бурятию маньяка доставят из исправительной колонии особого режима «Черный Дельфин».