В Бурятии перед судом предстанет маньяк, убивший женщину 17 лет назад

В Бурятии перед судом предстанет мужчина, который 17 лет назад надругался, а потом и убил женщину в Улан-Удэ. Как установило следствие, в июле 2007 года обвиняемый приехал из Читы в Улан-Удэ. На железнодорожном вокзале он познакомился с местной жительницей и позвал ее вместе выпить. Они расположились на площадке, недалеко от школы. Там-то мужчина и напал на жертву.