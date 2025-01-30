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Лайнер в Вашингтоне, вероятно, упал посредине реки, рассказала диспетчер

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Диспетчер в Вашингтоне после ЧП с лайнером сообщила, что он, вероятно, упал посредине реки, до этого она видела огненный шар, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.

«Он (самолет — ред.), вероятно, посредине реки… Я видела огненный шар, и потом он исчез. После их падения (самолета и вертолета — ред.) в реку я не видела ничего», — сказала диспетчер.

Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.

По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер.

Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.