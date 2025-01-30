Силовики задержали главу отдела по вопросам миграции в Копейске

В Копейске силовики задержали начальницу отдела по вопросам миграции ОМВД России по подозрению в получении взятки в значительном размере за незаконные действия. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года подозреваемая через посредника получила взятку в размере 15 тысяч рублей от иностранца. Взамен она должна была помочь ему побыстрее получить российское гражданство.
Преступление выявили южноуральские сотрудники УФСБ России совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
В квартире и на работе у подозреваемой провели обыски. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
На основе собранных оперативниками материалов следственные органы приняли процессуальное решение. Если вина сотрудницы подтвердится, ее уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Ее накажут по закону, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Мероприятия, направленные на недопущение и пресечение коррупционных преступлений, продолжаются.