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Мужчину раздавило ковшом экскаватора в Воронежской области

В Борисоглебске Воронежской области под суд пойдет водитель экскаватора, который осенью прошлого года случайно убил своего напарника.

Следствием было установлено, что мужчины выполняли работы на объекте: один из них, управляя экскаватором, копал траншею, другой — находился рядом и жестикулировал, подсказывая напарнику его действия. При этом последний был пьян. В какой-то момент мужчина, стоявший на краю траншеи, оступился и упал вниз, а экскаваторщик не успел вовремя остановить движение ковша, и его напарника придавило. От множественных травм пострадавший скончался на месте.

На водителя экскаватора завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Сейчас оно уже передано в суд, в ближайшее время мужчине будет вынесен приговор. Максимальное наказание, которое может ему грозить — два года лишения свободы.

СК