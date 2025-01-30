Мужчину раздавило ковшом экскаватора в Воронежской области

Следствием было установлено, что мужчины выполняли работы на объекте: один из них, управляя экскаватором, копал траншею, другой — находился рядом и жестикулировал, подсказывая напарнику его действия. При этом последний был пьян. В какой-то момент мужчина, стоявший на краю траншеи, оступился и упал вниз, а экскаваторщик не успел вовремя остановить движение ковша, и его напарника придавило. От множественных травм пострадавший скончался на месте.