Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности

"Сегодня, 30 января 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца.
Главный вход в здание временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений", — говорится в публикации.
В музее добавили, что в настоящее время вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд по адресу: Миллионная, 37/Дворцовая набережная, 36.
Также в Эрмитаже сообщили, что посетители, у которых есть входные билеты на сегодняшний день, смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день. О возобновлении работы в прежнем режиме будет сообщено позже.