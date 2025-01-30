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Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

"Сегодня, 30 января 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца.

Главный вход в здание временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений", — говорится в публикации.

В музее добавили, что в настоящее время вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд по адресу: Миллионная, 37/Дворцовая набережная, 36.

Также в Эрмитаже сообщили, что посетители, у которых есть входные билеты на сегодняшний день, смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день. О возобновлении работы в прежнем режиме будет сообщено позже.