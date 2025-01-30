В Пермском крае аэролодка с пассажирами провалилась под лёд

Аэролодка с пассажирами провалилась под лёд в Пермском крае, сообщает МКУ «Управление гражданской защиты» Чусового.
Информация о происшествии была опубликована в сообществе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали в ведомстве, в январе 2025 года на реке Чусовой произошло происшествие с участием сразу нескольких людей — пассажиров и водителя маломерного судна.
По данным учреждения, аэролодка с людьми находилась на ледовой поверхности реки возле города Чусового. В один момент судно провалилось в промоину (участок льда, который тает с внешней и размывается с внутренней стороны).
Как уточняет «Управление гражданской защиты», во время инцидента никто не пострадал. В ведомстве напомнили жителям Пермского края о нестабильности ледового покрова из-за потеплений и смены температурного режима.