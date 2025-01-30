В Пермском крае аэролодка с пассажирами провалилась под лёд

Информация о происшествии была опубликована в сообществе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали в ведомстве, в январе 2025 года на реке Чусовой произошло происшествие с участием сразу нескольких людей — пассажиров и водителя маломерного судна.