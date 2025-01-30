Бывшего замначальника новосибирской колонии судят за подаренную лестницу-трансформер

Из материалов дела известно, что обвиняемый трудился в должности главы оперативного отдела исправительной колонии № 8 ГУФСИН России по НСО, а позднее — замначальника. С августа 2023 года по 26 августа 2024-го он разрешал одному из осужденных проносить одежду, продукты и запрещенные предметы, среди которых были мобильные телефоны и деньги. Также покровитель позволял «подопечному» свободно передвигаться по территории колонии (без конвоя), не соблюдать распорядок дня и прочие регламенты исправительного учреждения (время подъема и физической зарядки, форму одежды).