Бывшего замначальника новосибирской колонии судят за подаренную лестницу-трансформер

В Калининский райсуд Новосибирска поступило уголовное дело экс-замначальника ФКУ ИК-8. Мужчину обвиняют в получении взятки в значительном размере.
Из материалов дела известно, что обвиняемый трудился в должности главы оперативного отдела исправительной колонии № 8 ГУФСИН России по НСО, а позднее — замначальника. С августа 2023 года по 26 августа 2024-го он разрешал одному из осужденных проносить одежду, продукты и запрещенные предметы, среди которых были мобильные телефоны и деньги. Также покровитель позволял «подопечному» свободно передвигаться по территории колонии (без конвоя), не соблюдать распорядок дня и прочие регламенты исправительного учреждения (время подъема и физической зарядки, форму одежды).
«Подчиненные сотрудники получали указания не оформлять материалы о совершенных осужденным нарушениях. За покровительство экс-замначальника получил деньги на общую сумму сто тысяч рублей и лестницу-трансформер стоимостью 11 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области», — сообщили подробности в пресс-службе суда.
Уголовное дело поступило в суд 29 января. Его рассмотрение еще не началось.