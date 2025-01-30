Машина с рыбаками провалилась под лед на Байкале

Трагедия произошла 30 января на Байкале возле мыса Улан-Хада, там под лед ушла машина с рыбаками внутри. Мужчины отправились на озеро рано утром и больше на связь не выходили. Знакомые забили тревогу и сообщили в МЧС.
— На поиски людей были направлены спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. В 70 метрах от берега возле мыса Улан-Хада была обнаружена полынья и на глубине 6 метров — пропавший автомобиль. В нем — погибшие мужчины, — сообщили в ведомстве.
Сейчас проводятся работы подъему автомобиля и тел со дна Байкала.