За сутки с пляжей Краснодарского края вывезли 408 тонн загрязненного грунта

В акватории Черного моря уже обследовали более 5,9 тыс. кв. км, за сутки — около 160 кв. км. Обработано сорбентом почти 50,2 тыс. кв. м. Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействуют 17 судов. Всего с начала работ собрано более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Спецорганизации его утилизируют.