Диспетчер в Вашингтоне сообщила о закрытии аэропорта сразу после крушения самолета

По данным Mash, на борту разбившегося лайнера, в частности, были фигуристы — в основном это дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США. В МИД РФ заявили об отсутствии данных о выживших, однако, по информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек.