В Иркутской области погибли два рыбака, упав на автомобиле в Байкал

«Информация о возможном происшествии поступила сегодня. Двое мужчин, отправившиеся на рыбалку, не вышли на связь. Знакомые забили тревогу. На поиски людей были направлены спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. В 70 м от берега возле мыса Улан-Хада была обнаружена полынья и на глубине 6 м — пропавший автомобиль. В нем погибшие мужчины», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, проводятся работы по подъему погибших.
В 2025 году на озере Байкал формирование ледового покрова началось позже обычного. Из-за теплого начала января лед на озере не сформировался окончательно. МЧС предупреждало об опасности выхода на лед. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, отсутствие льда на озере Байкал не является следствием глобального потепления, формирование тонкого слоя возможно в последнюю пятидневку января.