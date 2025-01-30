В Иркутской области погибли два рыбака, упав на автомобиле в Байкал

«Информация о возможном происшествии поступила сегодня. Двое мужчин, отправившиеся на рыбалку, не вышли на связь. Знакомые забили тревогу. На поиски людей были направлены спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. В 70 м от берега возле мыса Улан-Хада была обнаружена полынья и на глубине 6 м — пропавший автомобиль. В нем погибшие мужчины», — говорится в сообщении.