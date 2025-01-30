Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочку избили до сотрясения мозга на катке в Алматы

Подростки подрались на катке в Жетысуском районе Алматы. Одна из девочек госпитализирована с серьёзными травмами, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pxhere.com

Как сообщили в департаменте здравоохранения, ребёнок поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы 26 января.

Состояние средней степени тяжести, стабильное, в динамике с улучшением. Диагноз: закрыта черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Продолжает лечение в условиях стационара в отделении нейрохирургии.

отметили в ведомстве

По факту Управлением полиции Жетысуского района проводится проверка.

Участники происшествия установлены, доставлены в полицию. Родители обеих девочек-подростков, у которых произошёл конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются.

заявили в пресс-службе департамента полиции Алматы