Девочку избили до сотрясения мозга на катке в Алматы

Как сообщили в департаменте здравоохранения, ребёнок поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы 26 января.
Состояние средней степени тяжести, стабильное, в динамике с улучшением. Диагноз: закрыта черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Продолжает лечение в условиях стационара в отделении нейрохирургии.
По факту Управлением полиции Жетысуского района проводится проверка.
Участники происшествия установлены, доставлены в полицию. Родители обеих девочек-подростков, у которых произошёл конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются.