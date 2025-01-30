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В Уфе сгорел автомобиль Daewoo Nexia

Автомобиль Daewoo Nexia сгорел в Уфе сегодня днем. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, при подъеме в гору в районе пересечения улиц Революционной и Владивостокской вспыхнула иномарка.

Источник: МЧС по РБ

До приезда пожарных водитель пытался потушить машину самостоятельно. Ему в этом помогали очевидцы. Но окончательно справиться с огнем удалось только подоспевшим сотрудниками МЧС России. В происшествии обошлось без пострадавших.

МЧС
пожары