В Тунисе 11 задержанных россиян заподозрили в причастности к терроризму

«Основанием для задержания соотечественников по-прежнему остаются подозрения в причастности к террористической деятельности. По данным правоохранителей, у задержанных обнаружили “оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям”, — заявили в диппредставительстве.
Дипломаты уточнили, что много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык большого объема аудиовизуальных цифровых материалов, поступивших в распоряжение правоохранителей.
«По состоянию на конец января 2025 года все задержанные уже были неоднократно допрошены следователем, однако конкретные обвинения пока не предъявлены», — отметили в посольстве.
Задержанные находятся в пяти пенитенциарных учреждениях, их самочувствие удовлетворительное, всем предоставили адвоката и переводчика.
В диппредставительстве добавили, что говорить о назначении даты судебного заседания преждевременно, не исключено, что дело могут переквалифицировать по менее тяжелому основанию.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении россиян. В декабре на сайте Change.org опубликовали соответствующую петицию.