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В Тунисе 11 задержанных россиян заподозрили в причастности к терроризму

КАИР, 30 янв — РИА Новости. В Тунисе 11 задержанных россиян заподозрили в причастности к терроризму, сообщило РИА Новости посольство в североафриканской стране.

Источник: РИА "Новости"

«Основанием для задержания соотечественников по-прежнему остаются подозрения в причастности к террористической деятельности. По данным правоохранителей, у задержанных обнаружили “оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям”, — заявили в диппредставительстве.

Дипломаты уточнили, что много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык большого объема аудиовизуальных цифровых материалов, поступивших в распоряжение правоохранителей.

«По состоянию на конец января 2025 года все задержанные уже были неоднократно допрошены следователем, однако конкретные обвинения пока не предъявлены», — отметили в посольстве.

Задержанные находятся в пяти пенитенциарных учреждениях, их самочувствие удовлетворительное, всем предоставили адвоката и переводчика.

В диппредставительстве добавили, что говорить о назначении даты судебного заседания преждевременно, не исключено, что дело могут переквалифицировать по менее тяжелому основанию.

Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении россиян. В декабре на сайте Change.org опубликовали соответствующую петицию.