В Башкирии 455 малышей появились на свет в 2024 году с помощью ЭКО

В Башкирии в 2024 году более 450 детей появились с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом рассказали в республиканском минздраве.
В ведомстве уточнили, что процедура помогла родиться 455 малышам, 28 из которых являются близнецами.
В минувшем году для ЭКО (1743) и криопереноса (435) было выделено 2 178 квот. Кроме того, 2024 год для 829 женщин ознаменовался лечением бесплодия в дневном стационаре. Добиться беременности врачам удалось в 250 случаях.
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