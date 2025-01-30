Вагон поезда выгорел в Ростове, огнем было охвачено 30 кв. метров

— Вызов поступил в 13:40. В районе Привокзальной, 1а в отстойнике горел списанный вагон на 30 кв. метрах. В 14:09 пожар ликвидировали. На месте происшествия задействовали 18 человек и пять единиц техники, — прокомментировали в МЧС.