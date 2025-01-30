Вагон поезда выгорел в Ростове, огнем было охвачено 30 кв. метров

Днем 30 января в Ростове-на-Дону вспыхнул вагон поезда, к этому моменту возгорание уже потушили. Угрозы распространения огня не было, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов поступил в 13:40. В районе Привокзальной, 1а в отстойнике горел списанный вагон на 30 кв. метрах. В 14:09 пожар ликвидировали. На месте происшествия задействовали 18 человек и пять единиц техники, — прокомментировали в МЧС.
По словам очевидцев в соцсетях, изначально вагон вспыхнул вблизи проспекта Стачки, потом его развернули и покатили обратно к вокзалу для тушения.