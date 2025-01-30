Потерпевшие крушение танкеры в Черном море застрахованы на 40 млн долларов

Танкер «Волгонефть-239»был застрахован на 20,05 миллиона долларов.
«Судно “Волгонефть-212” было застраховано в страховой компании ВСК. Лимит ответственности по страховому полису составляет 20,1 миллиона долларов за загрязнение и 3,3 миллиона долларов по удалению останков кораблекрушения», — передает деловая газета «Ведомости» содержание письма Минтранса. Там также уточнили, что общий размер страхового покрытия ответственности владельца танкера «Волгонефть-239» составляет 20,05 миллиона долларов.
Издание сообщает, что «Волгонефть-239» был застрахован компанией «Абсолют страхование». Страховое покрытие включало ответственность за загрязнение окружающей среды нефтью, бункерным топливом, а также за ущерб, вызванный кораблекрушением. Владельцы судна в официальных документах не были упомянуты.
В Краснодарском крае началась подготовка к утилизации «Волгонефть-239». С задней части судна происходит демонтаж внутренних элементов. Мебель и техническое оборудование упаковываются и отправляются на машинах для последующей утилизации, передает «Пятый канал».
В Керченском проливе во время шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в. В результате инцидента погиб один человек, а также произошел разлив около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов в море.