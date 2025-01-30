Потерпевшие крушение танкеры в Черном море застрахованы на 40 млн долларов

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые потерпели крушение в Керченском проливе в середине декабря 2024 года года, были обеспечены страховым покрытием на сумму свыше 40 миллионов долларов. Об этом сообщает Минтранс в своем ответе на запрос депутата Государственной Думы РФ Алексея Куринного.