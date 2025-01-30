В Новосибирске бывшего налогового инспектора арестовали из-за взяток

30 января Ленинский районный суд Новосибирска заключил под домашний арест бывшего старшего налогового инспектора Михаила Герасимова. Ему предъявлено обвинение в семи эпизодах получения взяток, сообщает паблик «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».
— Герасимов, являясь старшим государственным налоговым инспектором, получил через посредника денежные средства на банковский счет с целью принятия решений в интересах различных юридических лиц о предоставлении фиктивных адресов для регистрации юридических лиц, — уточнили фабулу дела в судебном паблике.
Под домашним арестом Герасимов будет находиться до 27 марта 2025 года, до этого времени ему запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом (кроме как для общения со следователем и адвокатом).
В январе в Новосибирске заместителю руководителя межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 20 выдвинули обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки). Кстати, два действующих и один бывший сотрудник межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Новосибирской области подозреваются в разглашении налоговой тайны.
Архип ВЕТРОВ.