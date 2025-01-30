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В Новосибирске бывшего налогового инспектора арестовали из-за взяток

Вину или невиновность Михаила Герасимова определит суд. До конца марта он будет находиться под домашним арестом.

30 января Ленинский районный суд Новосибирска заключил под домашний арест бывшего старшего налогового инспектора Михаила Герасимова. Ему предъявлено обвинение в семи эпизодах получения взяток, сообщает паблик «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».

— Герасимов, являясь старшим государственным налоговым инспектором, получил через посредника денежные средства на банковский счет с целью принятия решений в интересах различных юридических лиц о предоставлении фиктивных адресов для регистрации юридических лиц, — уточнили фабулу дела в судебном паблике.

Под домашним арестом Герасимов будет находиться до 27 марта 2025 года, до этого времени ему запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом (кроме как для общения со следователем и адвокатом).

В январе в Новосибирске заместителю руководителя межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 20 выдвинули обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки). Кстати, два действующих и один бывший сотрудник межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Новосибирской области подозреваются в разглашении налоговой тайны.

Архип ВЕТРОВ.