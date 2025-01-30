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Более 30 тел извлекли из реки после авиакатастрофы в Вашингтоне

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Тела более 30 человек извлекли из реки после авиакатастрофы под Вашингтоном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

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Ранее телеканал CBS сообщал об извлечении 18 тел погибших.

«Спасатели извлекли более 30 тел из воды», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.

Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.