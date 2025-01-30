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Момент наезда легковушки на 11-летнего мальчика из Уфы попал на видео

Появилось видеомомент наезда «Лады Калины» на ребенка и остановку в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Появилось видео с моментом наезда отечественной легковушки на 11-летнего школьника и остановочный комплекс у Госцирка в Уфе. На кадрах видно, как пострадавшего мальчика отбрасывает на несколько метров после сильного удара. Ребенок выжил, но получил тяжелые увечья, с которыми был доставлен в больницу.

Известно, что за рулем «Лады Калины» был 50-летний мужчина. Он сильно превысил скорость и не справился с управлением. Сначала он влетел в пассажирский «НефАЗ», а затем снес ребенка и врезался в остановку, которая остановила движение авто.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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