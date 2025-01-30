В Волгограде госпитализировали троих пострадавших в ДТП с такси у ТРК «Европа»

— Примерно в 12:00 водитель, управляя автомобилем LADA Priora, при выезде с прилегающей территории торгово-развлекательного центра на пр. Ленина совершил столкновение с автомобилем такси марки Volkswagen Polo, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По информации правоохранительных органов, медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим, в числе которых водитель и пассажир иномарки, а также двое пассажиров «Лады».
В свою очередь в комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам уточнили, что после ДТП госпитализированы были трое: мужчина 22 лет и две женщины 20 и 64 лет.
— Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Они доставлены в больницу скорой медицинской помощи № 25, — добавили в пресс-службе.
Отметим, обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.