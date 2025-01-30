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Новосибирские пожарные потушили СТО на улице Петухова

На месте работали более 30 человек.

Источник: Комсомольская правда

30 января в Новосибирске вспыхнула СТО на улице Петухова. К настоящему времени спасателям удалось полностью ликвидировать открытое горение.

— За полтора часа пожарным удалось справиться с огнем, — уточнила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В публикации подчеркнули, что на месте работали 31 человек и 9 единиц техники. Самое главное, что происшествие обошлось без пострадавших.

Напомним, что в горящем боксе могли находится газовые баллоны, создающие дополнительную опасность. Также стало известно, что в этом помещении огнем были уничтожены два автомобиля — «Mitsubishi Fuso Canter» и «BMW».

пожары