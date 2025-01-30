В Ростовской области произошли две аварии со смертельным исходом

ДТП произошло на автодороге Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». 51-летний водитель Lada Granta, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате мужчина скончался на месте.