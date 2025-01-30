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На трассе Омск — Тара мужчину зажало в кабине после ДТП

Пожарные применили гидравлические ножницы для разблокировки пострадавшего водителя.

В Любинском районе на 45 километре трассы Омск — Тара произошло серьезное ДТП. Водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль. Водителя «ГАЗели» зажало в кабине.

Мужчину доставали из автомобиля с помощью гидравлических ножниц. В ДТП пострадали оба водителя, а также два пассажира микроавтобуса. Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести. Их каретами скорой помощи доставили в местную больницу.

На месте ЧП работали 4 спасателя и один пожарно-спасательный автомобиль. Возгорания транспорта после столкновения допущено не было.

Ранее мы сообщали, что за 2024 год омские газодымозащитники спасли от смертельного огня 442 человека.