На трассе Омск — Тара мужчину зажало в кабине после ДТП

Мужчину доставали из автомобиля с помощью гидравлических ножниц. В ДТП пострадали оба водителя, а также два пассажира микроавтобуса. Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести. Их каретами скорой помощи доставили в местную больницу.