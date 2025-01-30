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Стало известно о погибшем в жутком ДТП с микроавтобусом под Омском

Омские правоохранители сообщили новые детали жуткого, по мнению автора, ДТП, случившегося днем в четверг, 30 января 2025 года, на трассе Омск Тара.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено: в районе 504-го километра автодороги Омск — Тара водитель пассажирского микроавтобуса ГАЗ, мужчина 1989 г. р., не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди грузового автомобиля, который совершал поворот налево, и допустил с ним столкновение», — указано в официальном сообщении.

Также отмечается, что в результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажирам микроавтобуса — мужчинам 1983 и 1950 г.р. Водитель «Газели» от полученных травм скончался в машине скорой.

По информации омской прокуратуры, микроавтобус перевозил двух работников. Передняя часть «Газели» сильно разбита.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.