В Омской области мужчина расстрелял соседа

ОМСК, 30 янв- РИА Новости. Житель Омской области застрелил из ружья 40-летнего сына женщины, за которой долгие годы ухаживал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Убийство произошло 28 января в селе Новопокровка Омской области. 58-летний мужчина поругался с 40-летним соседом, к которому пришел в гости, и выстрелил в него из охотничьего ружья, тот скончался на месте.
«Мужчина долгое время пытался ухаживать за матерью потерпевшего. После того, как она овдовела, предлагал жить совместно. Женщина ему отказала. Потом она уехала жить в Краснодарский край, а 18 января приехала в гости к сыну и внуку. Сосед пришел к ним домой, причем уже с ружьем. Он хотел поговорить с соседкой, но ее сын его не пустил, и он застрелил его прямо у порога», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчину задержали. Ему грозит 15 лет колонии.