В Омской области мужчина расстрелял соседа

«Мужчина долгое время пытался ухаживать за матерью потерпевшего. После того, как она овдовела, предлагал жить совместно. Женщина ему отказала. Потом она уехала жить в Краснодарский край, а 18 января приехала в гости к сыну и внуку. Сосед пришел к ним домой, причем уже с ружьем. Он хотел поговорить с соседкой, но ее сын его не пустил, и он застрелил его прямо у порога», — рассказали в пресс-службе ведомства.