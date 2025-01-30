Экс-директор «Ростгорсвета» был осужден за взятку

Мирзоян был осужден за взятку размером в 200 тыс. рублей и отправлен на 7,5 лет в колонию строгого режима. Кроме этого, Ленинский районный суд назначил ему штраф в четыре млн. рублей.
По версии следствия, частная фирма дала взятку Мирзояну, чтобы тот помог урегулировать конфликт с «Ростгорсветом». Нарушение было связано с находящимися в аренде местами под оптоволокно на столбах.
Также суд запретил Мирзояну еще три года после освобождения занимать должности в муниципальных органах власти.
Напомним, что Ашот Мирзоян занял пост директора «Ростгорсвета» в мае 2023 года. Однако через пол года, в ноябре 2023, против него возбудили уголовное дело.
Начиная с августа «Ростгорсвет» руководит Алексей Трушков. До этого он занимал руководящую должность в Управлении капитального строительства.