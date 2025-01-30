СМИ: пилоты пассажирского самолета в Вашингтоне могли не увидеть вертолет

Как добавил в беседе с телеканалом эксперт по транспортной безопасности Роберт Сумвальт, согласно данным с радаров, пассажирский самолет поворачивался по направлению к полосе 33 для посадки. Данные с радаров прекратили поступать, когда самолет был на высоте менее 300 футов (91 метра).