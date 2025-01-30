СМИ: пилоты пассажирского самолета в Вашингтоне могли не увидеть вертолет

По его словам, самолет был в нескольких десятков метров от земли, когда он столкнулся с вертолетом.
«Он был очень близко к земле… Это были последние этапы перед приземлением. Возможно, в зависимости от места столкновения двух воздушных судов, пилоты самолета даже не заметили приближающегося вертолета», — цитирует телеканал Ван Клива.
Как добавил в беседе с телеканалом эксперт по транспортной безопасности Роберт Сумвальт, согласно данным с радаров, пассажирский самолет поворачивался по направлению к полосе 33 для посадки. Данные с радаров прекратили поступать, когда самолет был на высоте менее 300 футов (91 метра).
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.