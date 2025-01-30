Банду лже-таксистов из Новосибирска будут судить за кражи на миллион рублей

Следователи полицейского Главка НСО расследовали уголовное дело в отношении банды лже-таксистов. Трое мужчин обвиняют в серии краж и мошенничестве. Задержали их в январе 2024-го.
Следователи выяснили, что орудовала банда с декабря 2022-го. Мужчины от 47 до 50 лет под видом оказания услуг такси украли имущество и деньги с банковских счетов сибиряков.
«Руководителем был 50-летний мужчина. Он поручал одному из подельников высматривать в развлекательных заведениях пьяных посетителей и предлагать им услуги такси. Во время поездки у клиента забирали имущество, в том числе банковские карты. Обналичивал деньги третий подельник. Получив доступ к личным банковским счетам пострадавших, злоумышленники также оформляли на них онлайн-кредиты», — рассказали полицейские.
У задержанных изъяли четыре сим-карты, пять сотовых телефонов и банковскую карту. Шести новосибирцам и двум финансовым организациям причинен ущерб на общую сумму свыше миллиона трехсот тысяч рублей.
«Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 14 эпизодов краж, мошенничеств и покушений на кражи», — уточнили в МВД.
Все трое находятся под стражей. Уголовное дело по существу рассмотрят в Октябрьском районном суде Новосибирска.