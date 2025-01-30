Банду лже-таксистов из Новосибирска будут судить за кражи на миллион рублей

«Руководителем был 50-летний мужчина. Он поручал одному из подельников высматривать в развлекательных заведениях пьяных посетителей и предлагать им услуги такси. Во время поездки у клиента забирали имущество, в том числе банковские карты. Обналичивал деньги третий подельник. Получив доступ к личным банковским счетам пострадавших, злоумышленники также оформляли на них онлайн-кредиты», — рассказали полицейские.