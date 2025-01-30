Жители Башкирии отдали рекордный 31 млн рублей телефонным мошенникам

Жители Башкирии установили антирекорд: они отдали за сутки телефонным мошенникам более 31 млн рублей. О печальном достижении рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Так, одной из жертв стала 49-летняя уфимка. Желая заработать на инвестициях, она вложилась в несуществующие акции на лжебирже. Аферисты сумели выманить у нее 13,5 млн рублей. Эти деньги мошенники крали у женщины в течение пяти месяцев.
Еще одной жертвой стала 84-летняя пенсионерка из Уфы, которая отдала неизвестному «бизнесмену из Москвы» через курьера 1,5 млн рублей.
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