Жители Башкирии отдали рекордный 31 млн рублей телефонным мошенникам

Так, одной из жертв стала 49-летняя уфимка. Желая заработать на инвестициях, она вложилась в несуществующие акции на лжебирже. Аферисты сумели выманить у нее 13,5 млн рублей. Эти деньги мошенники крали у женщины в течение пяти месяцев.