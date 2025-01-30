В Ростове экс-директора «Ростгорсвета» отправили в колонию строгого режима

В Ростове-на-Дону за взятку осудили бывшего директора МКП «Ростгорсвет». Об этом 30 января сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Известно, что управленца поймали во время оперативного эксперимента. По данным следствия, он взял 200 тысяч рублей за мировое соглашение с коммерческой организацией, нарушавшей договор о размещении волоконно-оптических линий связи.
В ноябре 2023 года в отношении задержанного руководителя завели дело по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В итоге в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону назначили 7 лет и 6 месяцев колонии строго режима и штраф в 4 млн рублей. Также специалисту запретили занимать управленческие должности в течение 3 лет.
Добавим, до этого в донской столице на 7 лет колонии строгого режима осудили передавшего взятку представителя коммерческой организации.