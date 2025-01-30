В Ростове экс-директора «Ростгорсвета» отправили в колонию строгого режима

В ноябре 2023 года в отношении задержанного руководителя завели дело по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В итоге в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону назначили 7 лет и 6 месяцев колонии строго режима и штраф в 4 млн рублей. Также специалисту запретили занимать управленческие должности в течение 3 лет.