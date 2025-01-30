В Минтрансе США прокомментировали авиакатастрофу в Вашингтоне

«Вчера вечером вертолет летел по стандартной схеме. Если вы живете в районе округа Колумбия (Вашингтон — ред.), вы видите вертолеты, движущиеся вверх и вниз по реке. Такая схема полета часто встречается. Это была стандартная схема полета вчера вечером. Самолет American Airlines, заходящий на посадку, летел по стандартной схеме полета, как при заходе в округ Колумбия», — сообщил он журналистам на брифинге.