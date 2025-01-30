Депутат Госдумы готовит запросы силовикам после передачи Андрея Малахова

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, который принимал участие в передаче Андрея Малахова, где обсуждалась история волгоградки и ее ребенка, намерен направить запросы в Генпрокуратуру и в СК РФ в связи с озвученной на шоу информацией.