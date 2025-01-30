Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Госдумы готовит запросы силовикам после передачи Андрея Малахова

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, который принимал участие в передаче Андрея Малахова, где обсуждалась история волгоградки и ее ребенка, намерен направить запросы в Генпрокуратуру и в СК РФ в связи с озвученной на шоу информацией.

— Считаю, когда в деле замешаны интересы детей, к делу нужно относится особенно тщательно. Буду держать ситуацию на контроле, — написал он в соцсетях.

Между тем, накануне на передачу уже отреагировал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил подчиненным провести проверку обнародованных на шоу сведений.

Напомним, к Андрею Малахову обратилась жительница Волгограда Татьяна Беленок, которая родила сына от волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, в настоящее время отбывающего наказание за терроризм. Женщина опасается за безопасность своего ребенка из-за бизнеса Владимира Зубкова, вокруг которого сейчас кипят нешуточные страсти.

шоу
СК