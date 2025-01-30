Депутат Госдумы готовит запросы силовикам после передачи Андрея Малахова

— Считаю, когда в деле замешаны интересы детей, к делу нужно относится особенно тщательно. Буду держать ситуацию на контроле, — написал он в соцсетях.
Между тем, накануне на передачу уже отреагировал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил подчиненным провести проверку обнародованных на шоу сведений.
Напомним, к Андрею Малахову обратилась жительница Волгограда Татьяна Беленок, которая родила сына от волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, в настоящее время отбывающего наказание за терроризм. Женщина опасается за безопасность своего ребенка из-за бизнеса Владимира Зубкова, вокруг которого сейчас кипят нешуточные страсти.