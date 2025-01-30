Бездомный пойдет под суд в Минске за разбитую из-за неразделенной любви витрину

Установлено, что 51-летний мужчина приехал в Минск и жил у случайных знакомых. В августе 2024-го пьяный бездомный подошел к окошку кофе-поинта в подземном переходе станции метро «Каменная Горка» и стал признаваться в любви девушке-бариста. Та попросила не мешать работать, но это разозлило мужчину, и он два раза ударил кулаком стекло витрины и разбил его. Ущерб составил 230 белорусских рублей.