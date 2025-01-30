Бездомный пойдет под суд в Минске за разбитую из-за неразделенной любви витрину

В Минске бездомный разбил витрину кофе-поинта, когда бариста проигнорировала его любовные признания. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Установлено, что 51-летний мужчина приехал в Минск и жил у случайных знакомых. В августе 2024-го пьяный бездомный подошел к окошку кофе-поинта в подземном переходе станции метро «Каменная Горка» и стал признаваться в любви девушке-бариста. Та попросила не мешать работать, но это разозлило мужчину, и он два раза ударил кулаком стекло витрины и разбил его. Ущерб составил 230 белорусских рублей.
Милицию вызвала случайная свидетельница, но услышав это дебошир стал угрожать и замахиваться в сторону женщины.
Свою вину фигурант признал полностью. Известно, что мужчина не имеет дома, работы и ранее девять раз был судим. В этот раз он пойдет под суд за хулиганство (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси). Уточняется, что также обвиняемый нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. До суда мужчина заключен под стражу.
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