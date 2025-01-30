Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии погиб в огне в собственном доме

В доме загорелся электрический счетчик.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии погиб 64-летний житель села Кудеевский. Мужчина умер в пожаре, который вспыхнул в его доме.

Как рассказали в МЧС по РБ, огонь начался с деревянной перегородки, на котором был установлен электросчетчик. Скорее всего, считает дознаватель ведомства, именно он и стал причиной пожара. Прибывшие на место возгорания спасатели нашли бездыханное тело пенсионера.

На месте работает следственно-оперативная группа, точная причина пожара устанавливается.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.