Житель Башкирии погиб в огне в собственном доме

Как рассказали в МЧС по РБ, огонь начался с деревянной перегородки, на котором был установлен электросчетчик. Скорее всего, считает дознаватель ведомства, именно он и стал причиной пожара. Прибывшие на место возгорания спасатели нашли бездыханное тело пенсионера.