Житель Башкирии погиб в огне в собственном доме

В Иглинском районе Башкирии погиб 64-летний житель села Кудеевский. Мужчина умер в пожаре, который вспыхнул в его доме.
Как рассказали в МЧС по РБ, огонь начался с деревянной перегородки, на котором был установлен электросчетчик. Скорее всего, считает дознаватель ведомства, именно он и стал причиной пожара. Прибывшие на место возгорания спасатели нашли бездыханное тело пенсионера.
На месте работает следственно-оперативная группа, точная причина пожара устанавливается.
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