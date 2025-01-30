В Ростове-на-Дону посетитель ТЦ ранил 18-летнего парня

В одном из торговых центров Ростова-на-Дону агрессивный мужчина внезапно напал на 18-летнего парня. Пострадавшего после этого с ранением увезли в больницу. Инцидент подтвердили в полиции.
— 29 января о нападении сообщила очевидица. На место сразу же выехали правоохранители, также направили скорую помощь. Предварительно, неизвестный нанес ранение 18-летнему посетителю ТЦ, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Сейчас мужчину, совершившего нападение, разыскивают. Параллельно выясняются детали происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Напомним, максимальное наказание за подобное нарушение закона — до двух лет лишения свободы.