В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета

Всего в самолете находились 64 человека (в том числе четыре члена экипажа), в вертолете, который тоже рухнул в реку, — трое. Среди пассажиров были тренеры и фигуристы сборной США по фигурному катанию, а также члены их семей. Они летели в Вашингтон после чемпионата страны, который проходил в Уичито (Канзас) с 20 по 26 января. Перевозчиком была компания American Eagle, «дочка» American Airlines.