Судовладелец «Волгонефти-239» рассказал о крушении танкеров

«С 18 часов 14 декабря по 2 часа 15 декабря волнение моря составляло 0,3−0,8 метров, однако, до наступления светлого времени суток ветер усилился до 20 метров в секунду, волнение — до 2−2.5 метров, а к 10.00 ветер усилился до 25 метров в секунду. По словам членов команды, с 9 до 10 часов резко усилился ветер до значений выше, указанных в прогнозе, переданном на суда 14.12.24 года. Пошёл накат волны — до 4 метров. — явление, редко возникающее при таком ветре», — сказал представитель ЗАО «Волгатранснефть», которое является судовладельцем.