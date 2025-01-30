В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море

Ранее режим техногенной ЧС регионального характера был введен в Керчи и Ленинском районе. Теперь этот режим действует также на территории городских округов Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, а также в Сакском и Черноморском районах.
«Определить границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в пределах территорий муниципальных образований Республики Крым: 1. Городской округ Керчь Республики Крым. 2. Городской округ Феодосия Республики Крым. 3. Городской округ Судак Республики Крым. 4. Городской округ Саки Республики Крым. 5. Городской округ Евпатория Республики Крым. 6. Ленинский район Республики Крым. 7. Сакский района Республики Крым. 8. Черноморский район Республики Крым», — говорится в документе.
Руководителем ликвидации техногенной ЧС, согласно указу, является председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, руководителями ликвидации ЧС на территории муниципальных образований — главы администраций соответствующих муниципалитетов.