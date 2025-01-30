В мэрии Омска прокомментировали видео с пинком юной фигуристки тренером

В мэрии прокомментировали скандальное видео, которое появилось в омских пабликах. На кадрах видно, как тренер по фигурному катанию омской СШОР № 35, предположительно, бьет ногой свою юную воспитанницу.
Соревнования «Красноярские узоры» проходили в одноименном городе с 23 по 26 января. Момент инцидента случайно зафиксировала камера, производившая запись выступления. На кадрах видно, как после действий тренера юная воспитанница школы плачет.
Сегодня мэрия Омска сообщила о результатах внутреннего расследования. Дисциплинарная комиссия СШОР № 35 вынесла тренеру выговор. Также в администрации Омска добавили, что внимательно изучат жалобы родителей на действия тренера.
Ранее мы сообщали, что омскую стройфирму оштрафовали за смерть рабочего на 200 тысяч рублей.