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В мэрии Омска прокомментировали видео с пинком юной фигуристки тренером

ЧП произошло в Красноярске на соревнованиях по фигурному катанию.
Источник: Комсомольская правда

В мэрии прокомментировали скандальное видео, которое появилось в омских пабликах. На кадрах видно, как тренер по фигурному катанию омской СШОР № 35, предположительно, бьет ногой свою юную воспитанницу.

Соревнования «Красноярские узоры» проходили в одноименном городе с 23 по 26 января. Момент инцидента случайно зафиксировала камера, производившая запись выступления. На кадрах видно, как после действий тренера юная воспитанница школы плачет.

Сегодня мэрия Омска сообщила о результатах внутреннего расследования. Дисциплинарная комиссия СШОР № 35 вынесла тренеру выговор. Также в администрации Омска добавили, что внимательно изучат жалобы родителей на действия тренера.

Ранее мы сообщали, что омскую стройфирму оштрафовали за смерть рабочего на 200 тысяч рублей.

скандалы