Яркое солнце стало причиной двух ДТП в Минске

Первое ДТП случилось около 12:15 — 64-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по второму уровню развязки проспектов Дзержинского и Жукова, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту.
В ГАИ подчеркнули: инспекторам мужчина рассказал, что его ослепил солнечный свет. 61-летняя пассажирка машины после аварии была доставлена в больницу для обследования.
Второе ДТП произошло около 13:30 — 47-летний водитель легкового авто Renault при повороте с улицы Уральской на Долгобродскую протаранил светофор. При этом он тоже заявил, что во время совершения маневра его ослепило солнце.
В ГАИ напомнили автолюбителям, что в случае, если в дороге ослепило яркое солнце, необходимо принять меры по снижению скорости вплоть до остановки. При этом следует быть предельно внимательными и осторожными на проезжей части.