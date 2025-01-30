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Яркое солнце стало причиной двух ДТП в Минске

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Две аварии произошли в Минске в четверг из-за яркого солнца, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Первое ДТП случилось около 12:15 — 64-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по второму уровню развязки проспектов Дзержинского и Жукова, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту.

В ГАИ подчеркнули: инспекторам мужчина рассказал, что его ослепил солнечный свет. 61-летняя пассажирка машины после аварии была доставлена в больницу для обследования.

Второе ДТП произошло около 13:30 — 47-летний водитель легкового авто Renault при повороте с улицы Уральской на Долгобродскую протаранил светофор. При этом он тоже заявил, что во время совершения маневра его ослепило солнце.

В ГАИ напомнили автолюбителям, что в случае, если в дороге ослепило яркое солнце, необходимо принять меры по снижению скорости вплоть до остановки. При этом следует быть предельно внимательными и осторожными на проезжей части.