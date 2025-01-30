Минтранс США: авиакатастрофы над Вашингтоном можно было избежать

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что на борту пассажирского самолета находились российские фигуристы, чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Их сын Максим участвовал в чемпионате США по фигурному катанию, который проходил в Уичито, штат Канзас, с 21 по 26 января и занял там четвертое место. Сам Максим Наумов улетел из Уичито другим рейсом.