Минтранс США: авиакатастрофы над Вашингтоном можно было избежать

Авиакатастрофа с участием пассажирского самолета и военного вертолета произошла возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в ночь на четверг. В воздухе столкнулись Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. На борту пассажирского самолета находились 64 человека, в вертолете — три члена экипажа.
Считаю ли я, что это было предотвратимо? Абсолютно.
Он рассказал, что перед столкновением пассажирский самолет и армейский вертолет шли обычными курсами и поддерживали связь с диспетчером.
Вертолет следовал обычным маршрутом. (…) Рейс American Airlines также заходил на посадку обычным маршрутом, как всегда делают самолеты в аэропорту имени Рональда Рейгана.
По словам министра, до столкновения работа диспетчера и пилотов самолета и вертолета проходила в штатном режиме.
Даффи добавил, что «Черный ястреб» в тот момент выполнял тренировочный полет.
«Это был классифицировано как тренировочная миссия», — заверил министр транспорта.
Еще не все тела найдены.
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что на борту пассажирского самолета находились российские фигуристы, чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Их сын Максим участвовал в чемпионате США по фигурному катанию, который проходил в Уичито, штат Канзас, с 21 по 26 января и занял там четвертое место. Сам Максим Наумов улетел из Уичито другим рейсом.
По последним данных, найдены тела 28 погибших в авиакатастрофе.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США зимой 2009 года, тогда пассажирский борт рухнул на дом в Нью-Йорке. Погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в доме человек.