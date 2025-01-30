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Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед

ИРКУТСК, 30 янв — РИА Новости. Двое рыбаков утонули в озере Байкал, провалившись под лед в автомобиле, сообщило ГУМЧС РФ по Иркутской области.

Источник: © РИА Новости

Двое мужчин на автомобиле УАЗ отправились на озеро Байкал в Ольхонском районе на рыбалку. После того, как они не вышли на связь, знакомые забили тревогу. На поиски были направлены сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

«В 70 метрах от берега возле мыса Улан-Хада была обнаружена полынья, а на глубине 6 метров — пропавший автомобиль. В нем — погибшие», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что тела мужчин 41 года и 65 лет подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции. На месте работали 6 спасателей и 2 единицы техники.