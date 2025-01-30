Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед

Двое мужчин на автомобиле УАЗ отправились на озеро Байкал в Ольхонском районе на рыбалку. После того, как они не вышли на связь, знакомые забили тревогу. На поиски были направлены сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.