Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед

Двое мужчин на автомобиле УАЗ отправились на озеро Байкал в Ольхонском районе на рыбалку. После того, как они не вышли на связь, знакомые забили тревогу. На поиски были направлены сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
«В 70 метрах от берега возле мыса Улан-Хада была обнаружена полынья, а на глубине 6 метров — пропавший автомобиль. В нем — погибшие», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что тела мужчин 41 года и 65 лет подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции. На месте работали 6 спасателей и 2 единицы техники.