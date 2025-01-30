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В Джизакской области пассажирский автобус врезался в дорожную спецтехнику

Vaib.uz (Узбекистан. 30 января). Сегодня, 30 января, около 13:30 на международной трассе «Ташкент-Термез» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и дорожной уборочной спецтехники. Об этом сообщили в местном УБДД.

Источник: Vaib.Uz

Как произошла авария?

Автобус, следовавший по маршруту «Самарканд-Ташкент», на высокой скорости врезался в дорожную машину, выполнявшую очистку трассы. Водитель автобуса мог не успеть вовремя затормозить из-за несоблюдения безопасной дистанции или невнимательности на дороге.

Серьезных травм ни у кого нет, однако троим гражданам была оказана первая медицинская помощь. Водители обоих транспортных средств не пострадали.

В данный момент идет расследование. Сотрудники правоохранительных органов проводят первичные следственные мероприятия, чтобы выяснить точные причины аварии и степень ответственности сторон.