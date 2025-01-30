В Джизакской области пассажирский автобус врезался в дорожную спецтехнику

Vaib.uz (Узбекистан. 30 января). Сегодня, 30 января, около 13:30 на международной трассе «Ташкент-Термез» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и дорожной уборочной спецтехники. Об этом сообщили в местном УБДД.