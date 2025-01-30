В Джизакской области пассажирский автобус врезался в дорожную спецтехнику

Как произошла авария?
Автобус, следовавший по маршруту «Самарканд-Ташкент», на высокой скорости врезался в дорожную машину, выполнявшую очистку трассы. Водитель автобуса мог не успеть вовремя затормозить из-за несоблюдения безопасной дистанции или невнимательности на дороге.
Серьезных травм ни у кого нет, однако троим гражданам была оказана первая медицинская помощь. Водители обоих транспортных средств не пострадали.
В данный момент идет расследование. Сотрудники правоохранительных органов проводят первичные следственные мероприятия, чтобы выяснить точные причины аварии и степень ответственности сторон.