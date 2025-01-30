Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбитый на остановке в Уфе 11-летний мальчик доставлен в больницу № 17

Стало известно о самочувствии мальчика, пострадавшего на остановке в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каком состоянии находится 11-летний мальчик, которого сбил на высокой скорости на остановке 50-летний водитель «Лады Калины». По словам очевидцев, ребенок отлетел после удара на несколько метров и сильно плакал от боли. С тяжелыми травмами школьника увезли в городскую больницу № 17.

Врачи оценивают состояние пациентка как средней тяжести. Медикам удалось стабилизировать мальчика, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сам виновник аварии от госпитализации отказался. В момент ДТП, по данным ГАИ, мужчина был пьян.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.