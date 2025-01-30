Сбитый на остановке в Уфе 11-летний мальчик доставлен в больницу № 17

Стало известно, в каком состоянии находится 11-летний мальчик, которого сбил на высокой скорости на остановке 50-летний водитель «Лады Калины». По словам очевидцев, ребенок отлетел после удара на несколько метров и сильно плакал от боли. С тяжелыми травмами школьника увезли в городскую больницу № 17.