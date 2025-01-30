Родители подрались в детском саду в Астане

Видео инцидента появилось в соцсетях.
Стороны конфликта обратились в полицию с заявлениями о нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В одном из детских садов в Астане произошла драка между родителями, передаёт BaigeNews.kz.
Видео инцидента появилось в соцсетях.
Стороны конфликта обратились в полицию с заявлениями о нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.