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Президент Узбекистана выразил соболезнования Дональду Трампу в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

Vaib.uz (Узбекистан. 30 января). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагической авиакатастрофой, произошедшей над аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Глава государства выразил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, а также всему американскому народу.

Источник: Vaib.Uz

Что произошло?

Трагедия произошла в результате столкновения в воздухе двух воздушных судов. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, выполнявший региональный рейс, на борту которого находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом, на борту которого находились трое военнослужащих.

В результате столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Жертвы и ход спасательной операции

Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли сообщил, что из реки извлечены 27 тел из самолета и одно из вертолета.

«Сейчас мы переходим от спасательной операции к извлечению тел. На данный момент мы думаем, что выживших в этой аварии нет», — заявил он на пресс-конференции.

Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) уже начали расследование причин трагедии. Пока официальных версий нет, но эксперты рассматривают несколько факторов, среди которых:

Ошибка диспетчеров или пилотов, приведшая к опасному сближению в воздушном пространстве.

Метеоусловия, которые могли повлиять на видимость.

Техническая неисправность одного из бортов.

Власти США пока не делают официальных заявлений о причинах происшествия, однако трагедия уже стала одной из крупнейших авиакатастроф в истории столицы США.

Шавкат Мирзиеев
Трамп Дональд