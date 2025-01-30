Президент Узбекистана выразил соболезнования Дональду Трампу в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

Что произошло?
Трагедия произошла в результате столкновения в воздухе двух воздушных судов. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, выполнявший региональный рейс, на борту которого находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом, на борту которого находились трое военнослужащих.
В результате столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.
Жертвы и ход спасательной операции
Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли сообщил, что из реки извлечены 27 тел из самолета и одно из вертолета.
«Сейчас мы переходим от спасательной операции к извлечению тел. На данный момент мы думаем, что выживших в этой аварии нет», — заявил он на пресс-конференции.
Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) уже начали расследование причин трагедии. Пока официальных версий нет, но эксперты рассматривают несколько факторов, среди которых:
Ошибка диспетчеров или пилотов, приведшая к опасному сближению в воздушном пространстве.
Метеоусловия, которые могли повлиять на видимость.
Техническая неисправность одного из бортов.
Власти США пока не делают официальных заявлений о причинах происшествия, однако трагедия уже стала одной из крупнейших авиакатастроф в истории столицы США.