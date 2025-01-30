Минчанин из мести поджег частные дома, поругавшись с сожительницей и другом

Согласно данным следствия, 30 января, в четверг, примерно в 04.00 спасатели выезжали по сообщению о возгорании дома, расположенного по улице Щепкина. В указанное время еще одна бригада МЧС выехала на пожар в частном секторе на 2-ом переулке Можайского.