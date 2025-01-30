Минчанин из мести поджег частные дома, поругавшись с сожительницей и другом. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, 30 января, в четверг, примерно в 04.00 спасатели выезжали по сообщению о возгорании дома, расположенного по улице Щепкина. В указанное время еще одна бригада МЧС выехала на пожар в частном секторе на 2-ом переулке Можайского.
Удалось установить, что причиной пожара является умышленный поджег. Его инициатором стал 40-летний житель Минска.
«Накануне мужчина поругался с сожительницей и своим другом», — уточнили в СК.
В ведомстве добавили, что, не желая пускать на самотек сложившуюся ситуацию, минчанин взял из дома сухие средства для розжига, а затем поджег дома сожительницы и друга. Фигурант задержан и дает признательные показания.
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