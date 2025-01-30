В Уфе при строительстве соцобъекта недосчитались 1,9 млн бюджетных рублей

При строительстве дома престарелых в Уфе нецелесообразно было потрачено почти два миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.
Как следует из материалов уголовного дела, при строительстве нового корпуса соцобъекта подрядчиком были допущены нарушения. Так, например, следователи выявили упущения работ в сметной документации, а также несоответствия между положениями проектной и рабочей документации некоторых устройств сооружения.
В СК пояснили, что в таких случаях подрядчик должен был на безвозмездной основе все переделать, однако должностные лица решили заключить новый контракт, по которому корректировка документации стоила 1,9 млн рублей.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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